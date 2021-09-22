"С Суперкубком у меня связаны приятные воспоминания. В сезоне 2007 года мне в поединке с Шахтером в Одессе удалось оформить дубль и, хотя во втором тайме "горняки" отыгрались, всё же, в серии послематчевых пенальти Динамо, выступавшему в экспериментальном составе, удалось отпраздновать победу. Если откровенно, тот поединок и сейчас перед глазами.

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Я сегодня собираюсь на НСК Олимпийский и буду болеть за Динамо и персонально – за вратаря Георгия Бущана, который помог с билетом на матч.

Сложно кому-то отдать предпочтение. Наверное, в психологическом аспекте Динамо будет иметь преимущество, принимая во внимание недавнее сенсационное поражение Шахтера от Шерифа в Лиге чемпионов. Хотя поединки Динамо с Шахтером настолько принципиальны, что футболистам на них особо настраиваться не нужно. Все хотят показать себя с наилучшей стороны, да и "горнякам" нужно реабилитироваться за конфуз в Тирасполе.

Поэтому нас ждет очень интересное противостояние, скорее всего, на встречных курсах, ведь при Mирче Луческу Динамо уже не принадлежит к тем командам, которые позволяют сопернику подолгу контролировать мяч. Склоняюсь к тому, что судьбу поединка может решить один меткий выстрел", – сказал Михалик в комментарии Meta Ratings.

Напомним, матч Шахтер – Динамо состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:00.

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