"Кучи голов, наверное, не будет. Жду хорошей игры. Дай Бог, чтобы именно такой она и вышла. Хотя на мой взгляд, матч на Суперкубок нужно было раньше проводить – перед началом сезона.

А сейчас, когда у Динамо и Шахтера идет подготовка к еврокубкам и играм чемпионата, он как-то в общую канву не вписывается. На футболистов выпадает большая нагрузка и даже не знаю, как команды будут к игре за Суперкубок относиться.

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Нужно уметь распределять силы, при этом расставляя приоритеты. Возможно, кто-то из тренеров Динамо и Шахтера захочет дать кому-то из подопечных больше поиграть, ведь кто-то может иметь недостаток игровой практики или же постепенно восстанавливаться после травмы. Все зависит от того, как наставники смотрят на сегодняшнюю игру и как ее расценивают.

Да, понятно, это дерби и хочется в нем одержать победу – все-таки престижно выиграть Суперкубок. Но есть ведь еще и глобальные задачи, которых никто не отменял", – сказал Блохин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, матч Шахтер – Динамо состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:00.

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