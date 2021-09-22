"З Суперкубком у мене пов'язані приємні спогади. У сезоні 2007 року мені в поєдинку з Шахтарем в Одесі вдалося оформити дубль і, хоча в другому таймі "гірники" відігралися, все ж, у серії післяматчевих пенальті Динамо, яке виступало в експериментальному складі, вдалося відсвяткувати перемогу. Якщо відверто, той поєдинок і зараз перед очима.

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Я сьогодні збираюся на НСК Олімпійський і буду вболівати за Динамо і персонально – за воротаря Георгія Бущана, який допоміг з квитком на матч.

Складно комусь віддати перевагу. Напевно, в психологічному аспекті Динамо буде мати перевагу, беручи до уваги нещодавню сенсаційну поразку Шахтаря від Шерифа у Лізі чемпіонів. Хоча поєдинки Динамо з Шахтарем настільки принципові, що футболістам на них особливо налаштовуватися не потрібно. Всі хочуть показати себе з найкращого боку, та й "гірникам" потрібно реабілітуватися за конфуз в Тирасполі.

Тому нас чекає дуже цікаве протистояння, швидше за все, на зустрічних курсах, адже при Mірчі Луческу Динамо вже не належить до тих команд, які дозволяють супернику подовгу контролювати м'яч. Схиляюся до того, що долю поєдинку може вирішити один влучний постріл", – сказав Михалик у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:00.

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