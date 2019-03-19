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Бурда выразил комплименты Роналду

10:08 66 Читати українською
Бурда выразил комплименты Роналду
Никита Бурда / ФК Динамо Киев

Защитник сборной Украины Никита Бурда похвалил форварда Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду – топ. Тренеры подскажут, как против него защищаться. Надеюсь, все будет нормально", – сказал Бурда FootballHub.

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Напомним, главная звезда Португалии вернулся в сборную после 8-месячного перерыва и должен сыграть против Украины 22 марта. Поединок состоится в 21:45 по киевскому времени.

Через 3 дня после матча с пиренейской командой "желто-синие" посетят Люксембург.

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Теги
Украина Украина Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Никита Бурда Никита Бурда Евро-2020
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