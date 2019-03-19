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Бурда висловив компліменти Роналду

10:08 336 Читать на русском
Бурда висловив компліменти Роналду
Микита Бурда / ФК Динамо Київ

Захисник збірної України Микита Бурда похвалив форварда Португалії Кріштіану Роналду.

"Роналду – топ. Тренери підкажуть, як проти нього захищатися. Сподіваюся, все буде нормально", – сказав Бурда FootballHub.

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Нагадаємо, головна зірка Португалії повернувся в збірну після 8-місячної перерви і повинен зіграти проти України 22 березня. Поєдинок відбудеться о 21:45 за київським часом.

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