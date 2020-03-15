Бурда спрогнозировал, когда сыграет за основную команду Динамо

Защитник киевлян Никита Бурда прокомментировал свое возвращение на поле в матче молодежной команды Динамо против Ворсклы (2:2).

"Немного трудно, поскольку был большой перерыв. Я старался. Что-то получалось, что-то нет. Надеюсь, дальше буду только прибавлять. Сыграл 30 минут. На данный момент это оптимальное количество игрового времени. Давно мечтал вернуться на поле и думал постоянно об этом.

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Мне нужно еще набрать кондиции. Думаю, что молодежь мне поможет в этом, а я постараюсь им помочь. Пока буду играть за дубль. Мне нужно хотя бы пару игр полностью отыграть, чтобы почувствовать игровой тонус, вспомнить все взаимосвязи", – цитирует Бурду официальный сайт Динамо.

Напомним, Никита появился на поле в матче 23-го тура молодежного первенства Украины после длительного перерыва, вызванного травмой. 24-летний защитник вышел на замену на 62-й минуте и доиграл до финального свистка. Его команда, уступая в счете 1:2 сумела на третьей добавленной минуте отыграться и добыть ничью.

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