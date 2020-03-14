Бурда сыграл за Динамо U-21 – защитник не выходил на поле с сентября прошлого года

В рамках 23-го тура чемпионата Украины среди команд U-21 молодежная команда Динамо расписала ничью с Ворсклой. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат U-21, 23-й тур

Динамо – Ворскла – 2:2

Голы: Исаенко, 5, 90+3 (пен.) – Семилет, 31, Приходько, 53

Удаление: Романчук, 63 (вторая желтая карточка, Динамо)

Кендзёра поддержал флешмоб польских футболистов #останьсядома в борьбе с коронавирусом

В матче 23-го тура молодежного первенства Украины Динамо на своем поле принимало Ворсклу. Уже на 5-й минуте форвард киевлян Евгений Исаенко метров с десяти отправил мяч в сетку. В середине тайма полузащитник полтавской команды Даниил Семилет восстановил статус-кво: он воспользовался ошибкой Константина Вивчаренко, который слишком легко отдал передачу на голкипера Руслана Нещерета и перехватив мяч, сделал счет 1:1.

После перерыва арендованный у Шахтера воспитанник Динамо Клим Приходько увеличил преимущество Ворсклы. А в середине второй половины встречи хозяева остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален с поля Александр Романчук. Казалось бы, полтавчане вывезут из Киева три очка, однако уже в добавленное время Артем Шулянський заработал пенальти, который четко реализовал все тот же Исаенко. На последней минуте Нещерет спас свою команду от гола.

Изюминкой матча стало появление на поле динамовца Никиты Бурды, который с сентября находился на больничной койке. 24-летний защитник вышел на замену на 62-й минуте и доиграл до финального свистка.

Как следствие, Динамо с 49 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, Ворскла с 41 пунктом идет третьей.

Динамо – Александрия: Михайличенко оставляет команду в меньшинстве, а судья помогает – полуфинал Кубка на характере