"Сейчас получаю огромное удовольствие от работы, потому что мне этого не хватало, даже несмотря на тяжелые нагрузки. Поддержка болельщиков во время восстановления? Сначала да, многие писали, поддерживали, но со временем сообщений стало меньше. Я нормально к этому отношусь. Таков мой путь. У всех карьера складывается по-разному, у меня да. Я и раньше ценил то, что играю в такой команде как Динамо, тренируюсь с такими квалифицированными футболистами, работаю с такими мудрыми тренерами.

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Учитывая мои травмы и операции, я стал ценить это еще больше, относиться еще более серьезно и профессионально. А тем, кто мне писал и поддерживал, я очень благодарен, поскольку для меня это был очень тяжелый период. Я готов выкладываться на поле, отдавать все силы и делать все, что могу, главное, чтобы ничего больше не беспокоило.

Тренерский штаб указывает нам на ошибки, сборы для того и нужны, чтобы их исправить и подойти ко второй части сезона в хорошем физическом и тактическом состоянии. Наличие ошибок – это нормально, пусть они остаются здесь и не переносятся на официальные матчи. Что касается прогресса, о нем еще рано говорить. Теперь больше работаем над функциональным состоянием. Ближе к концу третьего сбора добавим во всех компонентах, так что время еще есть.

Требования Луческу? Защитник должен уметь начинать атаки. Даже если команда соперника прессингует, нужно выходить из-под этого прессинга из-за передачи, не просто избивать мяч, а вести игру, а также надежно играть в обороне.

Я многому учусь. Ребята давно в рабочем режиме, в тренировочном процессе уже привыкли и все знают. Действительно, много нового пытаюсь это впитывать, слушаю с открытым ртом и пытаюсь выполнять", – поделился Бурда в комментарии официальном сайте Динамо.

Отметим, что из-за тяжелых травм Никита последний раз выходил на футбольное поле в официальных матчах за первую команду Динамо еще 16 июля 2020 года.

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