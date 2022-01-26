Бурда описав відчуття від повернення на поле – захисник не грав за першу команду Динамо майже півтора року
Захисник Динамо Микита Бурда поділився враженнями від першого поєдинку за основну команду киян за тривалий час.
"Зараз отримую величезне задоволення від роботи, бо мені цього не вистачало, навіть незважаючи на важкі навантаження. Підтримка від уболівальників під час відновлення? Спочатку так, багато хто писав, підтримував, але з часом повідомлень стало менше. Я нормально до цього ставлюся. Такий мій шлях. У всіх кар'єра складається по-різному, у мене так. Я і раніше цінував те, що граю в такій команді, як Динамо, тренуюсь із такими кваліфікованими футболістами, працюю з такими мудрими тренерами.
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Враховуючи мої травми та операції, я став цінувати це ще більше, ставитися ще серйозніше та професійніше. А тим, хто мені писав і підтримував, я дуже вдячний, оскільки для мене це був справді дуже тяжкий період. Я готовий викладатись на полі, віддавати всі сили і робити все, що можу, головне, щоб нічого більше не турбувало.
Тренерський штаб вказує нам на помилки, збори для того і потрібні, щоб їх виправити та підійти до другої частини сезону у хорошому фізичному та тактичному стані. Наявність помилок – це нормально, нехай вони залишаються тут, та не переносяться на офіційні матчі. Щодо прогресу, про нього ще рано говорити. Наразі більше працюємо над функціональним станом. Ближче до кінця третього збору додамо у всіх компонентах, тож час ще є.
Вимоги Луческу? Захисник має вміти розпочинати атаки. Навіть якщо команда суперника пресингує, потрібно виходити з-під цього пресингу через передачі, не просто бити м'яч, а вести гру, а також надійно грати в обороні.
Я багато чого вчуся. Хлопці давно в робочому режимі, у тренувальному процесі вже звикли і все знають. Справді, багато нового, намагаюся це вбирати, слухаю з відкритим ротом і намагаюся виконувати", – поділився Бурда у коментарі офіційному сайту Динамо.
Зазначимо, що через важкі травми Микита востаннє виходив на футбольне поле в офіційних матчах за першу команду Динамо ще 16 липня 2020 року.
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