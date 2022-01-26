"Зараз отримую величезне задоволення від роботи, бо мені цього не вистачало, навіть незважаючи на важкі навантаження. Підтримка від уболівальників під час відновлення? Спочатку так, багато хто писав, підтримував, але з часом повідомлень стало менше. Я нормально до цього ставлюся. Такий мій шлях. У всіх кар'єра складається по-різному, у мене так. Я і раніше цінував те, що граю в такій команді, як Динамо, тренуюсь із такими кваліфікованими футболістами, працюю з такими мудрими тренерами.

Черговий гол Кулача у відеоогляді матчу Динамо – Мурсія – 3:1

Враховуючи мої травми та операції, я став цінувати це ще більше, ставитися ще серйозніше та професійніше. А тим, хто мені писав і підтримував, я дуже вдячний, оскільки для мене це був справді дуже тяжкий період. Я готовий викладатись на полі, віддавати всі сили і робити все, що можу, головне, щоб нічого більше не турбувало.

Тренерський штаб вказує нам на помилки, збори для того і потрібні, щоб їх виправити та підійти до другої частини сезону у хорошому фізичному та тактичному стані. Наявність помилок – це нормально, нехай вони залишаються тут, та не переносяться на офіційні матчі. Щодо прогресу, про нього ще рано говорити. Наразі більше працюємо над функціональним станом. Ближче до кінця третього збору додамо у всіх компонентах, тож час ще є.

Вимоги Луческу? Захисник має вміти розпочинати атаки. Навіть якщо команда суперника пресингує, потрібно виходити з-під цього пресингу через передачі, не просто бити м'яч, а вести гру, а також надійно грати в обороні.

Я багато чого вчуся. Хлопці давно в робочому режимі, у тренувальному процесі вже звикли і все знають. Справді, багато нового, намагаюся це вбирати, слухаю з відкритим ротом і намагаюся виконувати", – поділився Бурда у коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що через важкі травми Микита востаннє виходив на футбольне поле в офіційних матчах за першу команду Динамо ще 16 липня 2020 року.

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