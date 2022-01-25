Динамо одержал волевую победу над Мурсией в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Мурсия на Футбол 24.

Товарищеский матч 25 01 2022

Динамо – Мурсия – 3:1

Голы: Кулач, 19, Шапаренко, 84, Буяльский, 87 – Висенте Мека, 7

Мурсия шокировала киевлян на 7 минуте – Висенте Мека сыграл на добивании, пробив Бойко. До перерыва Кулач сравнял счет, пробив ударом с лета с линии штрафной после рикошета от защитника.

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После перерыва Луческу выпустил игроков основы, что значительно улучшило игру Динамо. Но выйти вперед удалось на 84 минуте – Цыганков сумел прорваться правым флангом и навесил, а Шапаренко головой забил ударом от стойки. Через 3 минуты Буяльский элегантно завершил довольно затянутую атаку, поставив точку во встрече.