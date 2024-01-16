Бунт в сборной Саудовской Аравии: Манчини отчислил трёх игроков – они назвали его лжецом
Перед дебютным матчем против сборной Омана главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини отчислил из стана команды трёх игроков, включая капитана.
Манчини исключил из заявки сборной Саудовской Аравии трёх игроков основного состава: вратаря Навафа Аль-Акиди, защитника Султана Аль-Ганнама и полузащитника и капитана Салман Аль-Фараджа. На пресс-конференции Манчини объяснил, что принял такое решение из-за отказа этих футболистов участвовать в контрольных матчах перед турниром. "Но не игроки должны решать, стоит ли им играть эти матчи или нет. Это решение должно исходить от меня", – цитирует Манчини Voetbal International.
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Аль-Акиди сомневался в том, будет ли он первым номером. Он отказался оставаться в Катаре без гарантий того, что именно на него будет сделана ставка. "Мне нужны только те игроки, которые сражаются за свою страну. Национальная сборная – это не клуб: это ваша страна. Вы представляете весь народ своей страны", – отметил Манчини.
Главным героям этой новости не понравились слова своего тренера. Информация Манчини неверна. Из уважения к своим товарищам по команде больше ничего не скажу по этому поводу до окончания Кубка Азии", – написал вратарь Аль-Акиди. Аль-Фарадж уверяет, что никогда не отказывался выступать за Саудовскую Аравию и что он по-прежнему хочет выступить за команду на Кубке Азии.
Сегодня Саудовская Аравия проведет свой первый матч на Кубке Азии. Соперником команды Манчини станет Оман.
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