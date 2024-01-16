Манчини исключил из заявки сборной Саудовской Аравии трёх игроков основного состава: вратаря Навафа Аль-Акиди, защитника Султана Аль-Ганнама и полузащитника и капитана Салман Аль-Фараджа. На пресс-конференции Манчини объяснил, что принял такое решение из-за отказа этих футболистов участвовать в контрольных матчах перед турниром. "Но не игроки должны решать, стоит ли им играть эти матчи или нет. Это решение должно исходить от меня", – цитирует Манчини Voetbal International.

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Аль-Акиди сомневался в том, будет ли он первым номером. Он отказался оставаться в Катаре без гарантий того, что именно на него будет сделана ставка. "Мне нужны только те игроки, которые сражаются за свою страну. Национальная сборная – это не клуб: это ваша страна. Вы представляете весь народ своей страны", – отметил Манчини.

Главным героям этой новости не понравились слова своего тренера. Информация Манчини неверна. Из уважения к своим товарищам по команде больше ничего не скажу по этому поводу до окончания Кубка Азии", – написал вратарь Аль-Акиди. Аль-Фарадж уверяет, что никогда не отказывался выступать за Саудовскую Аравию и что он по-прежнему хочет выступить за команду на Кубке Азии.

Сегодня Саудовская Аравия проведет свой первый матч на Кубке Азии. Соперником команды Манчини станет Оман.

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