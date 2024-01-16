Манчіні виключив із заявки збірної Саудівської Аравії трьох гравців основного складу: воротаря Навафа Аль-Акіді, захисника Султана Аль-Ганнама і півзахисника і капітана Салмана Аль-Фараджа. На прес-конференції Манчіні пояснив, що ухвалив таке рішення через відмову цих футболістів брати участь у контрольних матчах перед турніром. "Але не гравці мають вирішувати, чи варто їм грати ці матчі, чи ні. Це рішення має виходити від мене", – цитує Манчіні Voetbal International.

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Аль-Акіді сумнівався в тому, чи буде він першим номером. Він відмовився залишатися в Катарі без гарантій того, що саме на нього буде зроблено ставку. "Мені потрібні тільки ті гравці, які борються за свою країну. Національна збірна – це не клуб: це ваша країна. Ви представляєте весь народ своєї країни", – зазначив Манчіні.

Головним героям цієї новини не сподобалися слова свого тренера. Інформація Манчіні невірна. З поваги до своїх товаришів по команді більше нічого не скажу стосовно цього до закінчення Кубка Азії", – написав воротар Аль-Акіді. Аль-Фарадж запевняє, що ніколи не відмовлявся виступати за Саудівську Аравію і що він, як і раніше, хоче виступити за команду на Кубку Азії.

Сьогодні Саудівська Аравія проведе свій перший матч на Кубку Азії. Суперником команди Манчіні стане Оман.

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