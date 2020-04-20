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Бундеслига вскоре может возобновить матчи, – президент Немецкой футбольной лиги

20:27 42 Читати українською
Бундеслига вскоре может возобновить матчи, – президент Немецкой футбольной лиги
Кристиан Зайферт / фото из соцсетей

Функционер Кристиан Зайферт поделился прогнозом относительно возобновления прерванного пандемией коронавируса сезона в немецкой Бундеслиге.

"Группа медиков наработала концепцию – от командных тренировок до проведения игрового дня. Касается это и того, что происходит на поле, и того, что рядом с ним. Клубы возьмут на себя ответственность, несмотря на риск.

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Нельзя утверждать, что матчи без зрителей так же хороши и красивы как игры с болельщиками, но с экономической точки зрения этот вариант – единственный для Бундеслиги. Многие клубы будут сохранены. Призываю всех к терпению. Мы поговорим об этом с клубами в четверг", – цитирует президента Немецкой футбольной лиги Bild.

Ожидается, что первые матчи после карантина в Бундеслиге сыграют 9 мая. На паузу местное первенство ушло после 25-ти туров.

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