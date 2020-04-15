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Германия запретила все массовые мероприятия до осени – Бундеслига ожидает вердикт

18:45 76 Читати українською
Германия запретила все массовые мероприятия до осени – Бундеслига ожидает вердикт
Альянц-Арена / Фото FC Bayern Forum

Немцы не намерены ослаблять меры безопасности в ближайшее время.

До 31 августа в Германии запрещено проводить любые массовые мероприятия, сообщает журналист Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.

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Очевидно, ограничения будут касаться также и футбольных матчей. 23 апреля запланирована видеоконференция представителей клубов Бундеслиги, на которой должна решиться судьба нынешнего сезона в Германии. Не исключен вариант, что турнир продолжится, но пустых трибунах.

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