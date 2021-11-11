"В течение Лиги чемпионов ребята покупали вредную еду – чипсы, сухарики там всякие, кока-колу.

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Старшие не любили ходить в магазин, потому что к нему из базы на Нивках идти минут 30. Они могли нам молодым дать денег и послать в магазин. Но не много всего покупали, не нужно было сумки тарабанить.

Когда мы уже стали старше, они уже заходили и просили "можно". Но бывало и такое, что мы шли из комнаты и оставляли печенье, а они себе это в карман клали.

Тот же Булеца, который из Закарпатья, мой земляк. Бывало, он в магазин или McDonald's меня посылал. И я ехал. А что делать? Выбора не было! "Мы тебе даем деньги, поедь, пожалуйста, что-то нам купи. И себе что-нибудь возьми". Это был стимул для нас, было справедливо", – цитирует Нещерета Dynamomania.

Напомним, Руслан является запасным голкипером Динамо, игровую практику вратарь получает в молодежной команде киевлян.

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