Нещерет: Мама мне не говорила о предложении от Шахтера
17:30 - Читати українською
Вратарь Динамо Руслан Нещерет пока не собирается в лагерь "горняков".
"Было ли у меня предложение от донецкого Шахтера? Может, и было, но мама мне не говорила. Не знаю, это все на уровне слухов было", – рассказал Нещерет для Youtube-канала Динамо.
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Напомним, молодой голкипер дебютировал за главную команду "бело-синих" в 2020-м. В этом сезоне Руслан получал игровую практику в молодежках Динамо и сборной Украины.
Летом Нещерету приписывали интерес со стороны Ювентуса.
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