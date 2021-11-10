"Было ли у меня предложение от донецкого Шахтера? Может, и было, но мама мне не говорила. Не знаю, это все на уровне слухов было", – рассказал Нещерет для Youtube-канала Динамо.

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Напомним, молодой голкипер дебютировал за главную команду "бело-синих" в 2020-м. В этом сезоне Руслан получал игровую практику в молодежках Динамо и сборной Украины.

Летом Нещерету приписывали интерес со стороны Ювентуса.

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