"Протягом Ліги чемпіонів хлопці купували шкідливу їжу – чипси, сухарики там всякі, кока-колу.

Нещерет: Мама мені не говорила про пропозицію від Шахтаря

Старші не любили ходити в магазин, тому що до нього з бази на Нивках йти хвилин 30. Вони могли нам молодим дати грошей і послати в магазин. Але не багато всього купували, не потрібно було торби тарабанити.

Коли ми вже стали старшими, вони вже заходили й просили "можна". Але бувало і таке, що ми йшли з кімнати та залишали якесь печиво, а вони собі це в кишеню клали.

Той же Булеца, який із Закарпаття, мій земляк. Бувало, він в магазин або McDonald’s мене посилав. І я їхав. А що робити? Вибору не було! "Ми тобі даємо гроші, поїдь, будь ласка, щось нам купи. І собі щось візьми". Це був стимул для нас, було справедливо", – цитує Нещерета Dynamomania.

Нагадаємо, Руслан наразі є запасним голкіпером Динамо, ігрову практику воротар отримує у молодіжній команді киян.

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