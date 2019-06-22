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Булеца объяснил, благодаря чему сборная Украины U-20 победила Южную Корею в финале чемпионата мира

17:22 25 Читати українською
Булеца объяснил, благодаря чему сборная Украины U-20 победила Южную Корею в финале чемпионата мира
Сергей Булеца / Фото ФИФА

Хавбек Сергей Булеца поделился мыслями относительно триумфа на молодежном мундиале.

"По итогам чемпионата эмоций не осталось, все исчерпали. Мы поднялись на саму вершину турнира и выиграли золотые медали. Первое место наше, мы стали лучшей командой мира.

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Уже после матча с Италией мы понимали, что поборемся за медали. Мы уже не имели права останавливаться на достигнутом. В финале мы были уверены, что не проиграем, особенно после такой игры в полуфинале, как с Италией. Думаю, корейцы как-то меньше хотели выиграть финал, чем мы. Показалось, что физически мы выглядели лучше", – рассказал Булеца в интервью Команда№1.

Напомним, "сине-желтые" одержали волевую победу над Южной Кореей со счетом 3:1 и смогли впервые в своей истории завоевать золотые медали чемпионата мира U-20.

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Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Сборная Украины Сергей Булеца Сергей Булеца Южная Корея U-20 Южная Корея U-20
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