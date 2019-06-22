Булеца пояснив, завдяки чому збірна України U-20 перемогла Південну Корею у фіналі чемпіонату світу

Хавбек Сергій Булеца поділився думками щодо тріумфу на молодіжному мундіалі.

"За підсумком чемпіонату емоцій не залишилося, все вичерпали. Ми піднялися на саму вершину турніру і виграли золоті медалі. Перше місце наше, ми стали найкращою командою світу.

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Вже після матчу з Італією ми розуміли, що поборемося за медалі. Ми вже не мали права зупинятися на досягнутому. У фіналі ми були впевнені, що не програємо, особливо після такої гри в півфіналі, як з Італією. Думаю, корейці якось менше хотіли виграти фінал, ніж ми. Здалося, що фізично ми виглядали краще", – розповів Булеца в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, "синьо-жовті" здобули вольову перемогу над Південною Кореєю з рахунком 3:1 і змогли вперше в своїй історії вибороти золоті медалі чемпіонату світу U-20.

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