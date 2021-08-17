"Вызов в сборную Украины? Для меня это был знаковый момент. Однако я хочу не просто быть вызванным, но и играть за нее. А значит, нужно продолжать работать.

Петраков будет исполнять обязанности тренера сборной Украины – журналист раскрыл детали контракта и имена помощников

Петраков может возглавить сборную Украины? Не забывайте также, что Александр Васильевич ранее пробился с нами и в полуфинал юношеского первенства Европы. О нем могу сказать только хорошее. Замечательный человек, потрясающий мотиватор, классный, опытный специалист. Своему делу отдается на все сто. Если бы его не было в числе кандидатов на пост тренера сборной, я бы удивился", – цитирует Булецу Футбольный клуб.

Добавим, что новым наставником "сине-желтых" после ухода Андрея Шевченко уже сегодня, 17 августа, должны назначить именно Александра Петракова. Он будет занимать эту должность временно – пока Сергей Ребров не разорвет контракт с Аль-Айном.

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