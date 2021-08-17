"Виклик у збірну України? Для мене це був знаковий момент. Однак я хочу не просто бути викликаним, але і грати за неї. А значить, потрібно продовжувати працювати.

Петраков виконуватиме обов'язки тренера збірної України – журналіст розкрив особливості контракту й імена помічників

Петраков може очолити збірну України? Не забувайте також, що Олександр Васильович раніше пробився з нами і в півфінал юнацької першості Європи. Про нього можу сказати тільки хороше. Чудова людина, приголомшливий мотиватор, класний, досвідчений фахівець. Своїй справі віддається на всі сто. Якби його не було у числі кандидатів на пост тренера збірної, я б здивувався", – цитує Булецу Футбольный клуб.

Додамо, що новим наставником "синьо-жовтих" після відходу Андрія Шевченка вже нині, 17 серпня, мають призначити саме Олександра Петракова. Він обійматиме цю посаду тимчасово – допоки Сергій Ребров не розірве контракт з Аль-Айном.

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