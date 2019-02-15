Буяльский: Счет в матче с Олимпиакосом закономерный

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал ничью с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Хорошая игра, счет, я думаю, закономерен. Ну, все, в принципе", – цитирует Буяльского dynamo.kiev.ua.

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Именно Виталий сравнял счет в первом тайме, удачно отреагировав на прострел Виктора Цыганкова в центр штрафной.

Динамо и Олимпиакос расписали результативную мировую 2:2 на Георгиос Караискакис, и теперь киевляне имеют большие шансы на проход в 1/8 финала Лиги Европы.

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