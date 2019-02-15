Буяльський: Рахунок у матчі з Олімпіакосом закономірний

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував нічию з Олімпіакосом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Хороша гра, рахунок, я думаю, закономірний. Ну, все, в принципі", – цитує Буяльського dynamo.kiev.ua.

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Саме Віталій зрівняв рахунок у першому таймі, вдало відреагувавши на простріл Віктора Циганкова в центр штрафного.

Динамо та Олімпіакос розписали результативну мирову 2:2 на Георгіос Караіскакіс, і тепер кияни мають великі шанси на прохід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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