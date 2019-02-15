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Буяльський: Рахунок у матчі з Олімпіакосом закономірний

11:30 965 Читать на русском
Буяльський: Рахунок у матчі з Олімпіакосом закономірний
Віталій Буяльський / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував нічию з Олімпіакосом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Хороша гра, рахунок, я думаю, закономірний. Ну, все, в принципі", – цитує Буяльського dynamo.kiev.ua.

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Саме Віталій зрівняв рахунок у першому таймі, вдало відреагувавши на простріл Віктора Циганкова в центр штрафного.

Динамо та Олімпіакос розписали результативну мирову 2:2 на Георгіос Караіскакіс, і тепер кияни мають великі шанси на прохід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
Матч завершено
2 : 2
Динамо
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Олімпіакос - Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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