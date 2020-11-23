Полузащитник Динамо Виталий Буяльский отреагировал на забитый мяч Дениса Гармаша в поединке против Ингульца.

"Денис всех благодарит, даже если не забивает. На его позиции голы – не основное. Он много отвечает за игру команды и за контроль мяча. Это в первую очередь. А голы сами придут", – сказал Виталий Буяльский в комментарии Футбол News.

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Заметим, гол Гармаша был первым во встрече. Второй мяч в свой актив записал Шапаренко, а Динамо в итоге переиграло Ингулец со счетом 2:0.

После 10 туров киевляне лидируют в УПЛ, опережая Шахтер на 3 пункта. Клуб из Петрового расположился двенадцатым.

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