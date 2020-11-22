"Игра с Ингульцом – никакая. Хорошо, что динамовцам чистый гол не засчитали. Очень неприятно, что Динамо Киев так играет. Несмотря на то, что это не основной состав.

Ингулец – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Нет никакой агрессии, просто катают мяч. Победили на мастерстве. Практически не было комбинаций, которые могли привести к голу. Гармаш забил после отскока. Только Шапаренко совершил зрячий удар.

Это проходная игра. Есть результат и все забудут уже завтра об этом матче. Главное – без осечек на дистанции. Такой расчет", – поделился Саленко в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо уверенно переиграло Ингулец (2:0) благодаря голам Гармаша и Шапаренко и закрепилось на первой строчке чемпионата.

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