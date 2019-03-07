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Буяльский не поможет Динамо в матче против Челси в Киеве

7 марта 23:30 26 Читати українською
Буяльский не поможет Динамо в матче против Челси в Киеве
Виталий Буяльский / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

17’ Педро Родригес
65’ Виллиан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

Челси принимает киевское Динамо в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

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На 42-й минуте поединка хавбек гостей Виталий Буяльский ударил по ногам Матео Ковачича, арбитр отметил такую "активность" украинца желтой карточкой. Таким образом 26-летний полузащитник будет вынужден пропустить следующий матч против лондонцев.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 14 марта в Киеве, начало в 19:55.

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Теги
Лига Европы Челси - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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