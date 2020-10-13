Віталій Буяльський та Владислав Супряга вже провели тренування у загальній групі після мікроушкоджень, яких вони зазнали напередодні матчу проти Зорі.

"Владислав Супряга вчора приступив до роботи в загальній групі, Віталій Буяльський – позавчора. Олександр Тимчик приступив до бігової роботи, але роботу з м'ячем ще не виконує.

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У Микити Бурди зняли гіпс з ноги, тепер він носить спеціальний ортопедичний чобіт – ортез для фіксації гомілковостопного суглоба, на який вже можна ставати", – поділився головний лікар Динамо Андрій Шморгун у коментарі офіційному сайту киян.

Нагадаємо, Бурда травмувався у спарингу проти Колоса та вибув приблизно на півроку. Тимчик зазнав пошкодження 11 вересня у матчі проти Десни, проте може відновитись вже до наступного поєдинку киян у чемпіонаті України.

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