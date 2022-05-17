Джузеппе Якини не сумел выполнить задание на сезон. 58-летний специалист и весь его тренерский штаб ушли в отставку, сообщает официальный сайт Пармы.

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"Крестоносцы" завершили регулярный сезон на 12-м месте в турнирной таблице Серии Б и не смогли пробиться даже в плей-офф за повышение в классе. Стоит заметить, что Якини также пришел в команду посреди сезона – в ноябре он заменил Энцо Мареску, а команда с Джанлуиджи Буффоном в составе шла 14-й.

По информации итальянских СМИ, руководство Пармы уже составило список кандидатов на вакантную должность главного тренера. Среди претендентов четыре чемпиона мира 2006 года – Филиппо Индзаги, Фабио Гроссо, Фабио Каннаваро и Дженнаро Гаттузо. Рино – фаворит.