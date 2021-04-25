Главный тренер Динамо Мирча Луческу жалеет, что так и не смог поработать с кипером Ювентуса Джанлуиджи Буффоном.

"Я пробовал это сделать в те времена, когда работал в Шахтере, это правда. Но поезд уже ушел, и я думаю, что теперь Буффон уже никуда не уйдет.

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Мне кажется, подписать сейчас Буффона в Динамо невозможно", – сказал Луческу в интервью Tuttosport.

Напомним, Буффон выступает за Ювентус с 2001 года, присоединившись к туринскому клубу из Пармы. В 2018-м кипер перешел в ПСЖ, однако уже в следующем году снова вернулся в ряды "Старой синьоры".

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