Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон остается востребованным даже в свои 43 года.

Итальянская Монца заинтересована в приобретении легендарного голкипера, который после текущего сезона покинет Ювентус, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Генеральный директор клуба Адриано Галлиани обратился к Буффону, а Монца в ближайшее время сделает предложение 43-летнему вратарю. Добавим, что в составе Монцы выступают такие звездные исполнители как Марио Балотелли и Кевин-Принс Боатенг.

Отметим, что Монца в текущем сезоне вылетела в полуфинале с плей-офф за последнюю путевку в Серию А, уступив Читтаделла по сумме двух поединков.

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