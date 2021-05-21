Серия В, полуфинал плей-офф, ответные матчи

Монца – Читтаделла – 2:0

Голы: Балотелли, 58, Д'Алессандро, 78

Лечче – Венеция – 1:1

Голы: Петтинари, 65 – Араму, 45+3, (пен.)

Удаление: П. Родригес, 90+6 (Лечче)

Нереализованный пенальти: Манкосу, 80, (Лечче)

Монца должна была осуществить фантастический камбэк в игре с Читтаделлой – клуб Берлускони уступил со счетом 3:0 в первой игре. Несмотря на тотальное преимущество, первый тайм прошел без голов. А вот во втором Балотелли подарил надежду на камбэк, а Д'Алессандро на 78 минуте забил второй мяч. Впрочем, Читтаделла сумела больше не пропустить и оформила путевку в финал.

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А вторым финалистом плей-офф стала Венеция, которая была в шаге от фиаско. В первом тайме Араму реализовал пенальти и, казалось, сделал преимущество еще более комфортной. Однако Лечче во второй половине сравнял счет в матче благодаря голу Петтинари и мог забить еще раз, но Манкосу не реализовал пенальти. Концовка матча получилась эмоциональной, Лечче остался в меньшинстве и все же не смог забить такой важный второй мяч.

Таким образом, именно Читтаделла и Венеция разыграют между собой третью путевку в Серию A в двухматчевом противостоянии. Первый поединок состоится 23 мая, а ответный – через 4 дня.

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