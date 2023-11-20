"Я хорошо знаю сборную Украины, у них действительно много качественных игроков. Особенно Судаков, Мудрик, Трубин, Бондарь. А еще есть хороший микс, потому что эти ребята играют с очень опытными футболистами, такими как Матвиенко и Степаненко. Италии придется много сделать, будьте осторожны, дух Украины является важным фактором, особенно в этот период, когда страна переживает войну.

"Уверен, что справимся": лидер Шахтера дал серьезное обещание на решающую дуэль с Италией

Мудрик – игрок, у которого техника и настрой являются лучшими характеристиками. Он быстрый и порой, когда он начинает на скорости, его действительно невозможно остановить. Сейчас он переживает не лучший момент, потому что ожидания от него в клубе очень высокие, а уровень Челси – самый высокий. Но это нормально, ему нужно набраться терпения, продолжать работать и помнить, что он еще молод. В своей карьере он может сделать невероятные вещи.

Что касается Трубина, то это один из лучших вратарей в возрасте до 23 лет в нынешнем футболе. Сейчас он доказывает это в Бенфике, но может играть за любую команду мира. Он действительно совершенный вратарь: он знает, как избегать голов, знает, как инициировать действие, и он перемещается по штрафной площадке. У него действительно есть все необходимое, чтобы стать одним из лучших вратарей в мире, у него впереди большое будущее", – цитирует Боту TMW.

Напомним, дуэль между сборными Украины и Италии состоится уже сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Украина – Италия: анонс матча отбора Евро-2024