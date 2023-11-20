"Я добре знаю збірну України, у них справді багато якісних гравців. Особливо Судаков, Мудрик, Трубін, Бондар. А ще є гарний мікс, бо ці хлопці грають із дуже досвідченими футболістами, такими як Матвієнко та Степаненко. Італії доведеться багато зробити, будьте обережні, дух України є важливим чинником, особливо у цей період, коли країна переживає війну.

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Мудрик – гравець, у якого техніка та настрій є найкращими характеристиками. Він швидкий і часом, коли він починає на швидкості, його дійсно неможливо зупинити. Зараз він переживає не найкращий момент, тому що очікування від нього в клубі дуже високі, а рівень Челсі – найвищий. Але це нормально, йому потрібно набратися терпіння, продовжувати працювати і пам'ятати, що він ще молодий. У своїй кар'єрі він може зробити неймовірні речі.

Щодо Трубіна, то це один із найкращих воротарів віком до 23 років у нинішньому футболі. Зараз він доводить це у Бенфіці, але може грати за будь-яку команду світу. Він справді досконалий воротар: він знає, як уникати голів, знає, як ініціювати дію, і він переміщається по штрафному майданчику. У нього справді є все необхідне, щоб стати одним із найкращих воротарів у світі, у нього попереду велике майбутнє", – цитує Боту TMW.

Нагадаємо, дуель між збірними України та Італії відбудеться вже сьогодні, 20 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45.

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