"Хочу рассказать о феномене Владислава Супряги. С одной стороны, он себя показывает профессионалом в том плане, как следит за собой. Покупает ортопедический матрас, очень дорогой, за несколько тысяч евро. Покупает два аппарата для восстановления дома, где-то по 3-5 тысяч евро каждый.

Динамо ведет переговоры с другим клубом по поводу Супряги – агент подтвердил заинтересованность, несмотря на травму

Но с другой стороны, он ведет себя как разгильдяй, не имеющий силы воли. На последний сбор он приехал с 5 кг лишнего веса. Человек не может отказать себе в сладком. Мне будет очень жаль, если карьера Супряги пропадет из-за круассанов. Из-за его чрезмерной любви к круассанам", – отметил Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, 22-летний Супряга из-за травмы спины выбыл на несколько месяцев. Нападающий никак не может закрепиться в Динамо, хотя получал ряд шансов от Мирчи Луческу. Вторую часть сезона 2021/22 украинец отыграл в Сампдории, но вышел на поле на один неполный тайм. Итальянский клуб вернул чемпиона мира U-20 в Киев, не воспользовавшись опцией выкупа игрока.

"Пас на Шеву не запам’ятався": дебютував у Вищій лізі школярем, втратив бізнес через росіян, чекає Вернидуба в гості