"Хочу розповісти про феномен Владислава Супряги. З одного боку, він себе показує професіоналом в тому плані, як стежить за собою. Купує ортопедичний матрац, дуже дорогий, за кілька тисяч євро. Купує два апарати для відновлення вдома, десь по 3-5 тисяч євро кожен.

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Але з іншого боку, він поводиться як розгільдяй, який не має сили волі. На останній збір він приїхав із 5 кг зайвої ваги. Людина не може відмовити собі у солодкому. Мені буде дуже шкода, якщо кар'єра Супряги пропаде через круасани. Через його надмірну любов до круасанів", – зазначив Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, 22-річний Супряга через травму спини вибув на кілька місяців. Нападник ніяк не може закріпитися в Динамо, хоча отримував низку шансів від Мірчі Луческу. Другу частину сезону 2021/22 українець відіграв у Сампдорії, але вийшов на поле на один неповний тайм. Італійський клуб повернув чемпіона світу U-20 до Києва, не скориставшись опцією викупу гравця.

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