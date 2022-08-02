"Было около 10 клубов, которые им интересовались. Даже несмотря на неудачный период, он остается форвардом, на которого есть спрос. Не скажу, что огромный, но его никто не списывает со счетов. Интересовались клубы из Бельгии, из Нидерландов. Клубы Серии А на этот момент им не интересовались.

Супряга ляжет под нож – стало известно, сколько пропустит форвард Динамо

Из Германии тоже был интерес. Но ни в один из этих клубов он не перешел, поэтому нет смысла его сейчас называть. Интерес есть даже сейчас. Есть клуб, который хочет его, несмотря на то, что он травмирован. Это очень хороший клуб. Он пытается общаться с Динамо на эту тему.

Все зависит от того, как пройдет операция, а также от позиции Динамо – будут они рассматривать возможность его ухода или рассчитывать, что он восстановится и будет играть. В последних матчах он хорошо проявил себя. Кроме того, сейчас очень тяжело приглашать легионеров. А на нашем рынке немного высококлассных форвардов, поэтому каждый игрок – на вес золота", – заявил Яковенко в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав провел всего 6 официальных поединков за Динамо и еще один за Сампдорию на правах аренды. Из-за травмы Супряга пропустит 2-3 месяца.

Динамо отримало ще одну пробоїну, або Як замінити Вербіча і до чого тут Коноплянка?