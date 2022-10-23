Лондонский Арсенал попытается закрепить свое лидерство в АПЛ в матче с Саутгемптоном. Игра состоится в воскресенье, 23 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00.

Трансляция

Посмотреть матч 13 тура АПЛ, в котором Арсенал попытается закрепить свое лидерство в турнирной таблице английского чемпионата, можно на setantasports.com. Комментировать ход событий в игре для зрителей будет Игорь Бойко.

Ориентировочные составы

Саутгемптон: Базуну – Уокер-Питерс, Чалета-Цар, Салису, Перро – Эльюнусси, Уорд-Праус, Диалло, Арибо – Адамс, Армстронг.

Арсенал: Ремсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Томмиасу – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли.

Арбитры

Главным арбитром на матч назначен Роберт Джонс. На линиях ему будут ассистировать Ли Беттс и Йен Хассин. Четвертым арбитром будет Томас Брамалл, а за системой VAR будут работать Питер Бэнкс и Дерек Итон.

Текущая форма

Похоже, что Микель Артета намерен серьезно прервать гегемонию своего учителя – Хосепа Гвардиолы – в АПЛ. Конечно, команды не дошли даже до экватора чемпионата, а отрыв в 4 очка не выглядит железной гарантией чемпионства, однако тенденция развития Арсенала очень приятно удивляет.

После поражения МЮ 4 сентября Арсенал провел 8 игр в чемпионате и еврокубках – и победил у всех. Интересно, что "канонирам" удалось обыграть Ливерпуль, которому на прошлом уикенде уступил Манчестер Сити. Артета сумел создать классный боеспособный коллектив, нацеленный на победу в каждом матче. "Канониры" в прекрасной форме и могут похвастаться сбалансированностью и стабильностью, что может стать главным фактором их успеха в сезоне 2022/23.

Что касается Саутгемптона, то команда уверенно держит планку крепкого середняка. Ребята Хазенхюттля могут потрепать нервы топам и сражаться за +3 со всеми остальными соперниками. "Святые" не хватают звезд с неба и пытаются выжать из себя максимум в каждом туре АПЛ. Без сомнения, преимущество Арсенала в классе очевидно, но безумная самоотдача хозяев может стать "джокером" против любого оружия "канониров".

История противостояний

В очных противостояниях Арсенал праздновал победу чаще. Если рассмотреть последние 10 матчей, то показатели следующие: "канониры" – 5 побед, Саутгемптон – 3 виктории, 2 поединка завершились ничьей.

Впрочем, в прошлом сезоне "святые" дома обыграли Арсенал со счетом 1:0. "Сент-Мерис" может стать адом для любого соперника, так что Артете придется усиленно работать как над тактической подготовкой, так и над поиском правильных слов для мотивации.

Кадровая ситуация

В лазарете "канониров" остаются Смит-Роу и Элнени. Также вряд ли сможет порадовать украинцев своим выходом на поле Александр Зинченко, также лечащийся после травмы. У хозяев вне игры остаются Белла-Кочап, Мейтленд-Найлс, Ромеу и Ливраменто. Также под вопросом участие в игре Лавиа.

Оба коллектива испытывают незначительные проблемы, но они не должны помешать им устроить зрителям настоящий футбольный праздник.