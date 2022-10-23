Лондонський Арсенал спробує закріпити своє лідерство в АПЛ у матчі з Саутгемптоном. Гра відбудеться у неділю, 23 жовтня, стартовий свисток арбітра пролунає о 16:00.

Трансляція

Подивитися матч 13 туру АПЛ, у якому Арсенал спробує закріпити своє лідерство у турнірній таблиці англійського чемпіонату, можна на setantasports.com. Коментувати перебіг подій у грі для глядачів буде Ігор Бойко.

Орієнтовні склади

Саутгемптон: Базуну – Вокер-Пітерс, Чалета-Цар, Салісу, Перро – Ельюнуссі, Ворд-Праус, Діалло, Арібо – Адамс, Армстронг.

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу – Едегор, Партей, Джака – Сака, Жезус, Мартінеллі.

Арбітри

Головним арбітром на матч призначено Роберта Джонса. На лініях йому асистуватимуть Лі Беттс та Єн Хассін. Четвертим арбітром буде Томас Брамалл, а за системою VAR працюватимуть Пітер Бенкс та Дерек Ітон.

Поточна форма

Схоже на те, що Мікель Артета має серйозний намір перервати гегемонію свого вчителя – Хосепа Гвардіоли – в АПЛ. Звісно, команди не дійшли навіть до екватора чемпіонату, а відрив у 4 очки не виглядає залізною гарантією чемпіонства, проте тенденція розвитку Арсенала дуже приємно вражає.

Після поразки МЮ 4 вересня Арсенал провів 8 ігор у чемпіонаті та єврокубках – і переміг у всіх. Цікаво, що "канонірам" вдалося обіграти Ліверпуль, якому минулого вікенду поступився Манчестер Сіті. Артета зумів створити класний боєздатний колектив, який націлений на перемогу в кожному матчі. "Каноніри" у прекрасній формі та можуть похизуватися збалансованістю та стабільністю, що може стати головним фактором їхнього успіху в сезоні 2022/23.

Що стосується Саутгемптона, то команда впевнено тримає планку міцного середняка. Хлопці Хазенхюттля можуть потріпати нерви топам та битися за +3 з усіма іншими суперниками. "Святі" не хапають зірок з неба та намагаються витиснути з себе максимум у кожному турі АПЛ. Без сумніву, перевага Арсенала у класі очевидна, але шалена самовіддача господарів може стати "джокером" проти будь-якої зброї "канонірів".

Історія протистоянь

В очних протистояннях Арсенал святкував перемогу частіше. Якщо розглянути крайні 10 матчів, то показники наступні: "каноніри" – 5 перемог, Саутгемптон – 3 вікторії, 2 поєдинки завершилися внічию.

Втім, минулого сезону "святі" вдома обіграли Арсенал з рахунком 1:0. "Сент-Меріс" може стати пеклом для будь-якого суперника, тож Артеті доведеться посилено працювати як над тактичною підготовкою, так і над пошуком правильних слів для мотивації.

Кадрова ситуація

У лазареті "канонірів" залишаються Сміт-Роу та Елнені. Також навряд чи зможе потішити українців своїм виходом на поле Олександр Зінченко, який також лікується після травми. У господарів поза грою залишаються Белла-Кочап, Мейтленд-Найлс, Ромеу та Лівраменто. Також під сумнівом участь у грі Лавіа.

Обидва колективи мають незначні проблеми, але вони не мають завадити їм влаштувати глядачам справжнє футбольне свято.