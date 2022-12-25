"Мы как раз готовили выпуск "Футбол NEWS", это было моя смена. Нет, нам не сказали сразу, что уже не надо (смеется). Это заявление появилось около 5 вечера, а мы уже успели подготовить выпуск, и я уже записала его. Начала и записала, потому что мы такие – окей, а что значит заявление? Мы работаем или не работаем?

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Там же не было каких-то четких расшифровок, мол – люди, это все! Выходит из медиабизнеса, а что это значит? Немного позже узнала, что это таки все. Сработала интуиция, что это действительно все. Причина такого решения Рината Ахметова? Очевидно, закон об олигархах", – рассказала Бублий в интервью ТаТоТаке.

Напомним, в июле Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение президента Шахтера Рината Ахметова и его инвестиционной компании SCM о выходе из медийного бизнеса. Как следствие, были аннулированы лицензии национальных телеканалов "Украина", "Украина24", "Донбасс", "Футбол 1/2/3", Шахтер ТВ, "НЛО TV" и "Индиго", а также провайдеров "Медиа Группы Украина" – спутниковой платформы Xtra TV и Oll.TV.

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