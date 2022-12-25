Бублій просто пояснила рішення Ахметова закрити канали "Футбол"
Колишня ведуча програми "Футбол NEWS" Алла Бублій розповіла, як дізналася про закриття каналів "Футбол".
"Ми якраз готували випуск "Футбол NEWS", це була моя зміна. Ні, нам не сказали відразу, що вже не треба (сміється). Ця заява з'явилася близько 5 вечора, а ми вже встигли підготувати випуск, і я вже записала його. Почала та й записала, бо ми такі – окей, а що означає заява? Ми працюємо чи не працюємо?
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Там же не було якихось чітких розшифровок, мовляв – люди, це все! Виходить з медіабізнесу, а що це означає? Трошечки пізніше дізналася, що це таки все. Спрацювала інтуїція, що це справді все. Причина такого рішення Ріната Ахметова? Очевидно, закон про олігархів", – розповіла Бублій в інтерв'ю ТаТоТаке.
Нагадаємо, у липні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення президента Шахтаря Ріната Ахметова та його інвестиційної компанії SCM про вихід з медійного бізнесу. Як наслідок, було анульовано ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "Донбас", "Футбол 1/2/3", Шахтар ТВ, "НЛО TV" та "Індиго", а також провайдерів "Медіа Групи Україна" – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV тощо.
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