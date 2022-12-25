"Ми якраз готували випуск "Футбол NEWS", це була моя зміна. Ні, нам не сказали відразу, що вже не треба (сміється). Ця заява з'явилася близько 5 вечора, а ми вже встигли підготувати випуск, і я вже записала його. Почала та й записала, бо ми такі – окей, а що означає заява? Ми працюємо чи не працюємо?

"Дуже приємно, Рінат": Бублій назвала дві речі, якими її вразив президент Шахтаря

Там же не було якихось чітких розшифровок, мовляв – люди, це все! Виходить з медіабізнесу, а що це означає? Трошечки пізніше дізналася, що це таки все. Спрацювала інтуїція, що це справді все. Причина такого рішення Ріната Ахметова? Очевидно, закон про олігархів", – розповіла Бублій в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, у липні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення президента Шахтаря Ріната Ахметова та його інвестиційної компанії SCM про вихід з медійного бізнесу. Як наслідок, було анульовано ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "Донбас", "Футбол 1/2/3", Шахтар ТВ, "НЛО TV" та "Індиго", а також провайдерів "Медіа Групи Україна" – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV тощо.

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