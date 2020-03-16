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Бруну Фернандеш стал игроком месяца в АПЛ

14:00 15 Читати українською
Бруну Фернандеш стал игроком месяца в АПЛ
Бруну Фернандеш / официальный сайт АПЛ

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признан лучшим игроком февраля в английской Премьер-лиге.

Португальский хавбек завоевал дебютный приз в рамках АПЛ, сообщает официальный сайт турнира.

Фернандеш признался, каким экс-игроком Манчестер Юнайтед вдохновляется

В феврале Фернандеш провел 3 матча в лиге, в которых забил 1 мяч и оформил 2 результативные передачи. Кроме него на награду претендовали Маркос Алонсо, Пьер-Эмерик Обамеянг, Доминик Калвер-Льюин, Мэтт Доэрти и Ник Поуп. В январе лучшим был признан форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро.

Напомним, что Бруну Фернандеш стал игроком Юнайтед в январе. Лиссабонский Спортинг получил за победителя Лиги наций 55 млн евро.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед АПЛ Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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