Бруну Фернандеш наехал на экс-звезду Шахтера с его другом – видео грязной ругани на базе Манчестер Юнайтед
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш устроил воспитательную беседу своим одноклубникам.
Защитник манкунианцев Алекс Теллес для проекта O Clube Football снимал видео, целью которого было показать один день из жизни футболиста. Уже перед первой тренировкой камера сняла довольно неоднозначный эпизод.
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Телес на парковке встретил экс-полузащитник Шахтера Фреда. В этот момент из дверей тренировочного центра вышел Бруно Фернандеш. Уже в экипировке. Португалец решил воспитать бразильцев. Состоялся не очень приятный диалог. Хотя не исключено, что это все было в шутку.
"Хватит быть такими раздолбаями. Вы здесь для того, чтобы играть в футбол, а не снимать это. Сними мой х*й!" – выпалил Бруну. "Расслабься, мудак", – ответили бразильцы.
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