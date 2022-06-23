Защитник манкунианцев Алекс Теллес для проекта O Clube Football снимал видео, целью которого было показать один день из жизни футболиста. Уже перед первой тренировкой камера сняла довольно неоднозначный эпизод.

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Телес на парковке встретил экс-полузащитник Шахтера Фреда. В этот момент из дверей тренировочного центра вышел Бруно Фернандеш. Уже в экипировке. Португалец решил воспитать бразильцев. Состоялся не очень приятный диалог. Хотя не исключено, что это все было в шутку.

"Хватит быть такими раздолбаями. Вы здесь для того, чтобы играть в футбол, а не снимать это. Сними мой х*й!" – выпалил Бруну. "Расслабься, мудак", – ответили бразильцы.

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