Португалец обеспокоен, что у клуба до сих пор нет ни одного новичка, а ряд именитых игроков покинул Олд Траффорд бесплатно, сообщает AS.

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Роналду ждал активной работы после позорного сезона и прихода Эрика Тен Хага. Впрочем, Манчестер Юнайтед "молчит", а конкуренты завершили несколько громких подписей (Холанд, Нуньес, три новичка у Тоттенхэма). Криш в свои 37 лет не готов терпеть второй подряд провальный сезон и отсутствие Лиги чемпионов.

Напомним, контракт Роналду с МЮ рассчитан до лета 2023-го, но в нем есть пункт о продлении еще на год. В прошедшей кампании ветеран провел 39 матчей, в которых оформил 24+3.

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