Бронза УПЛ будет катастрофой для Динамо, – бывший игрок Шахтера и сборной Украины оценил перспективы киевлян

Экс-полузащитник Шахтера (149 матчей) и сборной Украины (10 матчей) Сергей Ковалев поделился мыслями относительно распределения сил в УПЛ.

"В нашем чемпионате ликвидировать 14-очковое отставание нереально, несмотря на то, что впереди еще 14 матчей. Считаю, Шахтер станет чемпионом. Верхняя шестерка? Учитывая календарь оставшихся матчей, лучшие шансы у Мариуполя.

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Если Динамо займет третье место, это будет катастрофой для команды, тренерского штаба и руководства клуба. Поэтому динамовцы сделают все, чтобы этого не допустить. Считаю, что именно киевляне станут вторыми, а третье место я отдам Заре. Претенденты на вылет? Какой-то хаос творится в Карпатах. В такой ситуации, когда есть задолженности по зарплатам, идет практически весь основной состав, тренерскому штабу очень сложно будет дать результат. Думаю, ближе всех к Первой лиге именно Карпаты", – рассказал Ковалев в комментарии Команда№1.

Напомним, вторая часть чемпионата Украины начнется 22 февраля матчем Мариуполя против Зари.

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