Бронза УПЛ буде катастрофою для Динамо, – колишній гравець Шахтаря і збірної України оцінив перспективи киян

Екс-півзахисник Шахтаря (149 матчів) та збірної України (10 матчів) Сергій Ковальов поділився думками щодо розподілу сил в УПЛ.

"У нашому чемпіонаті ліквідувати 14-очкове відставання нереально попри те, що попереду ще 14 матчів. Вважаю, Шахтар стане чемпіоном. Верхня шістка? З огляду на календар матчів, що залишилися, найкращі шанси у Маріуполя.

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Якщо Динамо посяде третє місце, це буде катастрофою для команди, тренерського штабу і керівництва клубу. Тому динамівці зроблять все, щоб цього не допустити. Вважаю, що саме кияни стануть другими, а третє місце я віддам Зорі. Претенденти на виліт? Якийсь хаос твориться в Карпатах. У такій ситуації, коли є заборгованості по зарплатах, йде практично весь основний склад, тренерському штабу дуже складно буде дати результат. Думаю, ближче всіх до Першої ліги саме Карпати", – розповів Ковальов у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, друга частина чемпіонату України розпочнеться 22 лютого матчем Маріуполя проти Зорі.

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