Брюгге в выездном матче 20-го тура чемпионата Бельгии разбил Беерсхот, а украинец Эдуард Соболь также присоединился к победе будущего соперника Динамо в Лиге Европы.

Чемпионат Бельгии 2020/21, 20-й тур

Беерсхот – Брюгге – 0:3

Голы: Дост, 15, Коссуну, 19, Ланг, 82

Брюгге еще в первом тайме оформил комфортное преимущество, Дост изысканным касанием переправил мяч в ворота после передачи де Кетеларе. За 4 минуты Коссуну удвоил преимущество, добив сферу после выстрела Ланга.

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Начало второго тайма выдался неудачным для Соболя: защитник получил желтую карточку на 48 минуте, а на 57-й был заменен на Рикку. Брюгге без украинца окончательно добил соперника, гол в активе Ланга.

Таким образом, Брюгге набрал 45 очков и увеличил отрыв от второго места, Беерсхот с 30 пунктами остался десятым.

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