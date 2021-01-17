Чемпионат Бельгии 2020/21, 20-й тур

Гент – Антверпен – 0:1

Гол: Онгла, 75

Нереализованный пенальти: Кумс, 52 (Гент)

Мбокани вышел победителем из поединка с Романом Яремчуком – Антверпен конголезца минимально переиграл Гент украинца. Первый тайм прошел без голов, однако во второй половине "буйволы" должны были выходить вперед, когда Яремчук заработал пенальти. Впрочем, Кумс с отметки пробил в штангу.

А вот Антвепен использовал едва ли не единственный опасный момент у чужих ворот: Харун тонким пасом вывел Онгла лицом к лицу с вратарем, а бывший игрок Карпат уверенно пробил мимо. Несмотря на преимущество Гента по ударам (11 против 7 в общем, 5 против 1 в створ), Антверпен удержал победу над "буйволами".

Отметим, что и Мбокани, и Яремчук провели полный матч без замен, а другие украинцы Гента – Безус и Пластун – так и не появились на поле.Таким образом, Антверпен набрал 34 очка и поднялся на 3 место, Гент с 26 пунктами остался тринадцатым.

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