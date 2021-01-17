Брюгге у виїзному матчі 20-го туру чемпіонату Бельгії розбив Беєрсхот, а українець Едуард Соболь також долучився до перемоги майбутнього суперника Динамо у Лізі Європи.

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 20-й тур

Беєрсхот – Брюгге – 0:3

Голи: Дост, 15, Коссуну, 19, Ланг, 82

Брюгге ще в першому таймі оформив комфортну перевагу, Дост вишуканим дотиком переправив м'яч у ворота після передачі де Кетеларе. За 4 хвилини Коссуну подвоїв перевагу, добивши сферу після пострілу Ланга.

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Початок другого тайму видався невдалим для Соболя: захисник отримав жовту картку на 48 хвилині, а на 57-й був замінений на Рікку. Брюгге без українця остаточно добив суперника, гол в активі Ланга.

Таким чином, Брюгге набрав 45 очок та збільшив відрив від другого місця, Беєрсхот із 30 пунктами залишився десятим.

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