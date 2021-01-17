Аталанта и Дженоа разошлись миром (0:0) в 18 туре чемпионата Италии. Руслан Малиновский во второй раз на неделе после кубковой игры вышел в стартовом составе. Счет и обзор матча Серии А читайте на "Футбол 24".

Владельцы лучшей актуальной серии в Кальчо (3 победы подряд с разницей плюс 10) против борца за выживание. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Дженоа на "Футбол 24", стартовал в 19:00. В последние годы команды неизменно проводили результативные встречи, поэтому на бумаге зрелище нам было гарантировано. Команда Гасперини должна была продолжить победную серию, ведь вернулась в серьезную борьбу за зону Лиги чемпионов, а конкуренты также набрали неплохой ход.

Аталанта – Дженоа: онлайн-трансляция матча Серии А

Первый момент создали гости. Пьяца, который так и не сумел отвоевать свое место в Ювентусе, протащил мяч по правому флангу, но пробил во внешнюю сетку. Шомуродову позволили пробить с линии штрафной без помех, снова неточно. Еще один разрыв в центре, Малиновский не успевает на подстраховку, прошла разрезная передача – сейв Голлини плюс офсайд. Бывшая команда Гасперини получше выглядит в первые 10 минут, у "Богини" же 0 ударов. Пьяца снова улучил момент для удара – прямо в руки голикперу. Иличич роскошно отдал за спины, однако Малиновский запорол перспективный момент техническим браком. Украинец подал угловой, серийная парочка скидок пяткой вывела Сапату на убийственную позицию. Дуван не прошил Перина на рубеже вратарской. Первая возможность бергамасков лишь на 19 минуте.

И снова хавбек сборной Украины запорол отличный момент. Нашли Малиновскому свободную зону для удара в пределах штрафной зоны, однако очень уж нерешительно и долго готовил он свою попытку – без проблем успели накрыть блоком. А вот на 34 минуте Руслан классно отдал на 11 метров, здесь уже техника на ровном месте подвела Джимшити, подключившегося из обороны в атаку. Эффектную трехходовку разыграли генуэзцы. Только Голлини выручил после расстрела от Шомуродова. Малиновский красиво накрутил двоих и пробил, но опять блок защитников помешал. Руслан попытался разорвать редуты тонким пасом на Сапату. Было очень остро, однако Дженоа и здесь успела накрыть.

Довольно быстро во второй половине Сапату заменил Муриель. Очень тихо проходила игра и после перерыва. Больше остроты создавали даже защитники Аталанты. Инертного Малиновского заменил Миранчук. Госенс ворвался на ударную позицию, но с острого угла прошить Перина было мало шансов. Во втором тайме Дженоа откровенно поставила на автобус. Пробивала лишь Аталанта, но все это без особой опасности. Была попытка выпросить пенальти, также очень слабоватая. В итоге команда Гасперини потеряла шанс выйти на 4 место и наказать Рому Фонсеки за фиаско в дерби. Дженоа остается в 2 очках от зоны вылета.