Брюгге с Соболем минимально обыграл Дейнзе в товарищеском матче

Брюгге с Эдуардом Соболем в составе обыграл второлиговый Дейнзе в рамках товарищеского поединка. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Товарищеские матчи.

Брюгге – Дейнзе – 1:0

Гол: Схрейверс, 44

Брюгге одержал непростую победу над Дейнзе в товарищеском поединке. Единственный гол в активе Схрейверс, который отличился прямо перед перерывом. Добавим, что Соболь вышел на поле на 60 минуте, однако результативными действиями не отметился – украинец запомнился лишь острой фланговой передачей.

Гент с Пластуном в составе обыграл Брюгге – Соболь отличился ассистом

Напомним, что предыдущий товарищеский матч Брюгге выиграл у Гента, а Соболь записал в свой актив результативную передачу.