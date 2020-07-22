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Брюгге с Соболем минимально обыграл Дейнзе в товарищеском матче

22 июля 21:45 - Читати українською
Брюгге с Соболем минимально обыграл Дейнзе в товарищеском матче
Эдуард Соболь / фото: ФК Брюгге

Брюгге с Эдуардом Соболем в составе обыграл второлиговый Дейнзе в рамках товарищеского поединка. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Товарищеские матчи.

Брюгге – Дейнзе – 1:0

Гол: Схрейверс, 44

Брюгге одержал непростую победу над Дейнзе в товарищеском поединке. Единственный гол в активе Схрейверс, который отличился прямо перед перерывом. Добавим, что Соболь вышел на поле на 60 минуте, однако результативными действиями не отметился – украинец запомнился лишь острой фланговой передачей.

Гент с Пластуном в составе обыграл Брюгге – Соболь отличился ассистом

Напомним, что предыдущий товарищеский матч Брюгге выиграл у Гента, а Соболь записал в свой актив результативную передачу.

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Теги
Бельгия Украинцы за рубежом Товарищеские матчи Эдуард Эдуард Соболь Брюгге Брюгге
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